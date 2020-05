Live com Bolsonaro é interrompida por dificuldade na transmissão

A conexão de internet do presidente falhou por duas vezes (foto: Isac Nóbrega/PR)

em sua página no Facebook não aconteceu a contento hoje, 7. A, antes que a exibição contínua chegasse a cinco minutos, e o presidente acabou encerrando a transmissão, feita ao lado do presidente da"Peço desculpas, mais uma vez tivemos problema com a internet aqui. Semana que vem, é missão para o meu pessoal aqui, vai estar resolvido esse problema, que não é a primeira vez que acontece", disseNos trechos que foram exibidos,que tentava tornar sem efeito uma portaria que dificulta o processo de demarcação de terras indígenas. Também voltou a falar que está preocupado com a situação econômica do Brasil em meio à pandemia da covid-19 e pediu para que a Câmara dos Deputados não deixe caducar a MP 910, que trata da regularização fundiária e que vence no próximo dia 19.Bolsonaro também mencionou os decretos publicados essa semana que incluíram, entre o rol de atividades essenciais, a construção civil e o trabalho fabril., afirmou que um quarto das fábricas automotivas no Brasil estão paradas e que metade da população brasileira está preocupada em perder o emprego.O presidente descartou ceder à pressão do setor sucroalcooleiro para aumentar impostos sobre a gasolina a fim de tornar o consumo de etanol mais competitivo e disse que não irá aumentar a carga tributária sobre o produto. Segundo o presidente,"O que adianta aumentar imposto da gasolina, se consumo caiu 35%?", afirmou.