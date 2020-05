SENSACIONAL EM BRASÍLIA pic.twitter.com/4FFcPSFhj2 %u2014 Paulo Cintura (perfil oficial) (@paulocinturarj) May 3, 2020

O humorista Paulo Cintura adaptou os famosos bordões do personagem que interpretava na Escolinha do Professor Raimundo para reforçar apoio ao presidente Jair Bolsonaro durante manifestação pró-governo realizada neste domingo, 3, em Brasília.



No vídeo, o humorista aparece ao lado do presidente em frente a rampa do Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, e, em seguida, desce em direção ao público ecoando: "Bolsonaro é o que interessa! O resto não tem pressa!", afirmou, em referência ao bordão que consagrou seu personagem: "Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa". Paulo também mandou um "Issa", outro famoso bordão para o presidente. "Agora aquele 'Issa' para o Bolsonaro", afirmou.





Paulo é conhecido defensor do presidente. No último dia 27 de abril, quando fez aniversário, o presidente gravou um vídeo de dentro do carro dando os parabéns ao humorista.