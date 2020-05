Olavo de Carvalho tem recurso negado e terá de pagar R$ 2,8 milhões a Caetano Veloso

Em uma disputa judicial que se arrasta desde 2017, o influenciador digital Olavo de Carvalho terá de pagar R$ 2,8 milhões em indenizações ao cantor e compositor Caetano Veloso.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a juíza Renata Oliveira e Castro, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, julgou improcedente o recurso apresentado por Olavo para não cumprimento de uma sentença que o condenava a pagar multa nesse valor por ter desobedecido ordem judicial de retirar conteúdos ofensivos do Facebook.

Na publicação alvo da ação, o influenciador, conhecido por ser uma referência teórica da extrema direita e apoiador de Bolsonaro, associa Caetano Veloso à casos de pedofilia. Olavo teria sido derrotado na justiça quatro vezes em ações movidas pelo artista.