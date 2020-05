Promotor arquiva ação contra Geraldo Alckmin

O promotor Silvio Marques, da promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de São Paulo, arquivou de investigação sobre suposta prática de improbidade administrativa pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), relacionada à diferença de pagamento de bonificação a servidores da Fazenda e da Educação.



Segundo o promotor, "a fixação de porcentuais diversos para fins de pagamento da bonificação por resultados entre servidores não caracteriza ato de improbidade".







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.