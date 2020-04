Novo ministro da Justiça e Segurança Pública diz que fará ''um trabalho técnico''

Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça (foto: Wikipédia)

Agradeço ao pr @jairbolsonaro por confiar a mim a missão de conduzir as políticas públicas de Justiça e Segurança do nosso país. Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. Conto com o apoio do povo brasileiro! Que Deus nos abençoe! %u2014 André Mendonça (@AMendoncaAGU) April 28, 2020

Em sua primeira manifestação pública após ser nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, disse, por meio do Twitter, que fará "um trabalho técnico". De acordo com o novo ministro, esse norte faz parte da sua vida profissional.Mendonça também agradeçeu ao presidente Jair(sem partido) "pela confiança" por indicá-lo ao cargo.

A nomeação do novo ministro saiu publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Mendonça assumi no lugar do ex-juiz Sérgio Moro, que deixou a pasta acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal ao tentar mudar a direção-geral da corporação - o que acabou acontecendo e sendo o pivô da demissão de Moro.

Em contrapartida, Bolsonaro disse que não é verdadeira a acusação, afirmando ainda que Moro pediu a ele que esperasse para fazer a mudança em novembro próximo, quando surgirá uma vaga no Supremo Tribunal Federal, com a a posentadoria do decano Celso de Melo. Essa cadeira já foi cogitada como sendo reservada para Moro.