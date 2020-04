Hashtag de apoio a Bolsonaro com erro de grafia fica nos Trending Topics

Desde o anúncio da demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, na última sexta-feira (24), hashtags de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparecem com mais frequência nos Trending Topics, os assuntos mais comentados do Twitter. Nesta segunda-feira não foi diferente, mas um erro de grafia chamou a atenção dos usuários da rede social.

A hashtag, com uma letra L a mais, chegou a ficar em primeiro lugar nosdo Brasil. Segundo o site getdaytrends.com, por volta das 11h40, ela aparecia em 25º entre os assuntos mais comentados no mundo e 2ª posição no Brasil. Eram 29,5 mil tweets. No fim da manhã, a hashtag #RespectBTSV, de apoio a um dos integrantes do grupo de música pop sul-coreano BTS, liderava no Brasil e no mundo.