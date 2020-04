Vídeo: três trechos do pronunciamento em que Bolsonaro contra-atacou Moro

(foto: Reprodução vídeo)

"A Polícia Federal de Moro estava mais preocupada em saber quem matou Marielle do que quem mandou matar Jair Bolsonaro" Jair Bolsonaro, em pronunciamento sobre saída de Moro



"Mais de uma vez, o senhor Sergio Moro disse para mim: 'Você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal'. Me desculpe, mas, não é por aí%u201D Jair Bolsonaro, em pronunciamento sobre saída de Moro



%u201CForam lá, a PF fez seu trabalho, e está comigo a cópia do interrogatório, onde ele diz simplesmente o seguinte: 'A minha filha nunca namorou o filho do presidente Jair Bolsonaro, porque minha filha sempre morou nos Estados Unidos" Jair Bolsonaro, citando suspeito de matar Marielle Franco, vizinho dele em condomínio no Rio de Janeiro



Depois de o ex-ministro Sergio Moro anunciar sua saída do governo, na manhã desta sexta-feira (24), com acusações de tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, foi a vez do presidente fazer um pronunciamento, no fim da tarde, para se defender e dar sua versão sobre o rompimento com o ex-juiz. Veja vídeo abaixo, com três trechos do pronunciamento.Bolsonaro criticou as prioridade de investigação da Polícia Federal (PF) na gestão do ministro Sérgio Moro. Segundo ele, a PF estava mais preocupada em investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), que o atentado sofrido por ele durante a campanha eleitoral.Ao comentar as investigações do Caso Marielle, Bolsonaro disse que pediu a troca de dois superintendentes da PF do Rio de Janeiro. “Quando, no clamor da questão do porteiro do caso Adélio (aqui o presidente se confunde e mistura o caso do atentado que sofreu com o do ataque que matou a vereadora carioca), que os dois ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento”, disse.E foi para limpar o nome da sua família que o presidente disse ter solicitado à PF que fizesse um interrogatório com o ex-militar em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que ele tem uma cópia desse depoimento sigiloso.