Correção: Vem pra Rua e MBL convocam para panelaço contra Bolsonaro

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção:

A matéria informou erroneamente que a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) faz parte do grupo Vem Pra Rua. Zambelli foi uma das fundadores de outro grupo, o Nas Ruas, do qual se afastou posteriormente. Segue a nota abaixo corrigida:



A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça motivou Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre (MBL) a chamarem seus integrantes e apoiadores para um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro durante a entrevista que ele dará às 17 horas desta sexta-feira. O MBL, que apoiou a eleição de Bolsonaro, já havia rompido com o governo, enquanto o Vem Pra Rua vinha adotando postura mais moderada. Agora, no entanto, o Vem Pra Rua emitiu até uma nota de repúdio ao presidente.



Na nota, o movimento disse que "Moro revelou fatos gravíssimos sobre tentativas de interferência política do presidente na Polícia Federal, que é órgão de Estado e não de governo; o fato demanda investigação imediata de eventual crime de responsabilidade", o que poderia culminar em impeachment de Bolsonaro.