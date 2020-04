Favorável a impeachment de Bolsonaro, Ciro Gomes diz que há 'vácuo de poder' no país

O ex-governador do Ceará e concorrente de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018, Ciro Gomes, afirmou que há um ‘vácuo de poder’ no Brasil e que, por isso, assinou um pedido de impeachment contra o presidente.

“Assinei esse pedido de impeachment, porque considero que o Brasil está vivendo um vácuo, um buraco de poder nesta hora crítica. Há um vácuo de poder que não pode continuar do jeito que está, por conta desses dois componentes da crise. A crise de saúde pública, que vai resultar em milhares de mortes e a crise econômica, que também está destruindo, como jamais aconteceu, as oportunidades de trabalho, emprego, salário e renda da grande maioria da população brasileira”, disse Ciro em uma live em seu canal do Youtube, nesta sexta-feira ().