Confira a chuva de memes sobre os assuntos aleatórios do discurso de Bolsonaro

Em um dia extremamente nervoso, após uma despedida bombástica do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, com direito à acusação de tentativa de Jair Bolsonaro interferir nos trabalhos da Polícia Federal, algumas falas aleatórias do discurso dado mais tarde pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) chamaram a atenção.Durante o discurso confuso, vieram à tona: a fama de 'conquistador' do filho 04 de Jair Bolsonaro; uma não-cirurgia feita pela sogra do presidente, que tentou ficar três anos mais jovem falsificando documentos; o aquecimento da piscina do Palácio da Alvorada; a implementação de um novo modelo de taxímetros; uso de cartão corporativo; e até o primeiro encontro entre Bolsonaro e Moro, quando o presidente se sentiu ignorado.O próprio comportamento dos ministros posicionados atrás do presidente deu o que falar: em tempos de coronavírus, apenas o ministro da Economia, Paulo Guedes, usava máscara num ambiente de aglomeração; o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, “caindo” de sono; e até os gestos e expressões feitos pelo tradutor de Libras chamaram a atenção. Como a internet não perdoa, não demorou para surgir uma avalanche de memes pelas redes sociais. Confira alguns...