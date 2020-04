SRB/Camargo Neto: saída de Moro é triste. Ele era símbolo de combate à corrupção

O vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Pedro Camargo Neto, qualificou de "muito triste" a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, anunciada nesta manhã. "Ele era o símbolo do combate à corrupção", disse ao Broadcast Agro. "E ainda temos o coronavírus", lembrou o dirigente, referindo-se à crise sanitária pela qual o País passa, em função da pandemia de covid-19 e dos milhares de casos já detectados no Brasil.



Em relação a possíveis consequências que a crise gerada pela saída de Moro pode trazer para o setor agropecuário, Camargo Neto ressaltou "que o agro não é uma ilha', disse. "Estamos todos no mesmo barco." Entretanto, recomendou "aguardar as próximas horas" para um cenário mais concreto.