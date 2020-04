Não está claro que houve violação constitucional, diz FHC sobre impeachment

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso criticou nesta Quinta-feira (23) o posicionamento de forças políticas que pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em "live" promovida pela Abitrigo, ele afirmou que não está claro que Bolsonaro tenha infringido a Constituição Federal.



"Disseram que eu estava conspirando com o Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados, mas eu não vejo o Maia há anos. Não está claro que tenha havido infringência constitucional. Eu não votei no Bolsonaro, mas a população votou no Bolsonaro, ele está aí", disse FHC.



O tucano disse, ainda, que será necessária coesão entre as lideranças políticas do País para enfrentar a crise do coronavírus e para transformar as instituições. "Precisaremos de estadistas, de coesão, não de disruptura. Nós precisamos ter paciência histórica, entender que as coisas levam tempo", disse o ex-presidente.