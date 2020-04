Secretário diz que salários dos servidores serão quitados até a semana que vem, mas prevê dificuldades em maio

Segundo Gustavo Barbosa, governo quer pagar os salários até a semana que vem (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Déficit de até R$ 20,8 bilhões

, disse, nesta quarta-feira, que atotalmente osdo funcionalismo público. Segundo ele, embora Minas Gerais tenha tido queda de R$ 1,15 bilhão na arrecadação em abril, amortizou o prejuízo por meio de recursos como os R$ 781 milhões recebidos por uma antiga dívida contraída pela empreiteira CR. Almeida junto ao extinto Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge) . Barbosa afirmou que receitas do tipo não devem entrar no caixa do estado em maio. A pasta projeta uma queda de R$ 2,2 bilhões nas receitas tributárias do próximo mês.A informação foi dada por ele durante reunião na Assembleia Legislativa, onde estimou o déficit extra do estado por conta da pandemia do novo coronavírus. O Executivo estadual quitou, integralmente, os salários dos profissionais de saúde e das forças de segurança. Funcionários das demais categorias receberam R$ 2 mil.O pagamento foi possibilitado, sobretudo, por conta da resolução da dívida, oriunda de um processo que tramitou por 21 anos na Justiça do Paraná. “. Isso quer dizer que enfrentaremos um problema mais grave que o deste mês”, projetou Barbosa.Antes da pandemia,. Entretanto, apenas. “Isso, certamente, se refletirá no pagamento dos salários do Poder Executivo”, afirmou, dizendo que a folha de pagamento do estado gira em torno de R$ 3,5 bilhões.Ao ser perguntado por deputados estaduais, o chefe da Fazenda estadual afirmou ques. Em abril, além dos recursos pagos pela CR Almeida, Minas Gerais foi beneficiada pela prorrogação do prazo para o recolhimento do PIS/Pasep e o recebimento de R$ 27 milhões do Fundo de Participação dos Estados. Uma negociação, feita junto ao Tribunal de Justiça (TJMG), possibilitou que, em vez de R$ 90 milhões, o estado precisasse desembolsar R$ 15 milhões para cobrir precatórios.Na reunião, Gustavo Barbosa estimou que, além dos R$ 13,3 bilhões de perdas previstos pelo Orçamento deste ano, o estado pode ter um déficit extra de até R$ 7,5 bilhões causados pelos efeitos da pandemia. O governo busca, junto ao Palácio do Planalto, recursos para conter a crise.