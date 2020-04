Saiba mais - O que é AI-5?

(foto: ANTONIO COCENZA/EM/D.A. PRESS - 19/2/1967)

Durante o regime militar (1964-1985), diversos atos institucionais foram baixados para dar mais poder ao governo e reduzir as possibilidades de reação da sociedade à repressão do Estado. O Ato Institucional nº 5 (AI-5), o mais severo de todos os decretos, foi publicado em 13 de dezembro de 1968, no governo de Costa e Silva (foto). Por meio dele, o presidente foi autorizado a decretar o fechamento do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do habeas corpus, isto é, o governo rejeitou pedidos de liberdade feitos na Justiça contra qualquer cidadão. Na justificativa do ato, o governo afirmou que era necessário para alcançar os objetivos da “revolução”, "com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país". O Congresso só foi reaberto em 1969, para referendar a escolha do general Emílio Garrastazu Médici para a Presidência da República.