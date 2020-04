Anamages diz que nota em prol dos eleitos para 'combater a corrupção' não é defesa de Bolsonaro

Presidente da entidade, Magid Nauef Láuar compõe os quadros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). (foto: Anamages/Reprodução)

‘Defesa da democracia’

Leia a íntegra do posicionamento da Anamages:

publicou, nesta segunda-feira, umaque pedenodo novo coronavírus. No texto, além de dizer que o inimigo é a doença — e não as autoridades públicas —, acom as ‘àqueles que forame os corruptos’. Emao, oda Anamages,(sem partido).O texto foi publicado um dia depois de Bolsonaro participar de um ato em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília . Sem máscaras ou equipamentos de proteção, os manifestantes pediam odo, mais duro decreto da ditadura militar no país.“Estou aqui ‘matutando’ de onde estão tirando isso [sobre a nota ser uma defesa ao presidente da República].. Quem estiver promovendo ações para combater a corrupção e os corruptos vai ter o apoio da Anamages. Há um ano e quatro meses ninguém escuta falar de atos de corrupção do governo federal. Isso é coisa rara”, declarou Magid.Na nota, a Anamages diz que, até o momento, não identificou agressões à Constituição Federal. Segundo o presidente da entidade,. “Isso não significa que ele [Bolsonaro] queira um golpe. Presidentes anteriores também exteriorizavam seus pensamentos”, comentou ele, que é professor de Direito Constitucional.Magid classifica ocomo um instrumento de "". “É uma nota em defesa da união de todos, para que a gente consiga sair o mais rápido possível da crise de saúde, com o menor número de perdas”, acrescenta, ressaltando que a Anamages não tem posicionamento político-partidário.Ele diz, ainda, acreditar que o Brasil “está se comportando bem” no enfrentamento à pandemia, sobretudo no que tange à obediência, por parte da população, das normas de distanciamento social defendidas pelos organismos mundiais de saúde. Magib, no entanto, salienta que o tempo dedicado pela sociedade civil à repercussão das declarações e atos cometidos por integrantes dos Três Poderes prejudica a soma de esforços no combate à doença.Neste momento de intensa crise, em que todos os esforços estão voltados para o combate à Covid-19 e à preservação da vida, a Magistratura Estadual reafirma o seu compromisso de trabalhar diuturnamente em prol dos mais elevados interesses públicos, e assim comprovam as estatísticas de todos os Tribunais de Justiça do País.Precisamos, mais do que nunca, de união, responsabilidade política e respeito à democracia, preservando-se, contudo, a liberdade de expressão.O inimigo circunstancial é o novo coronavírus,Estamos presenciando, estarrecidos, as agressões àqueles que foram eleitos sob a promessa de combater a corrupção e os corruptos, que continuam sendo inimigos permanentes, instalados entre nós há décadas, senão séculos.Pela primeira vez ‘na história deste país’ testemunhamos um governo não ser, até a presente data, objeto (ou até mesmo notícia) de atos de corrupção.A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) continuará defendendo de modo intransigente a Constituição do Brasil, não vislumbrando, até a presente data, agressão ao Texto Constitucional.O momento exige união e, sobretudo, solidariedade para com aqueles menos favorecidos. A Magistratura continuará contribuindo para a pacificação social, posto que não é salutar promover o acirramento das contradições porventura existentes e patrocinadas por aqueles que se recusam a contribuir para com a grandeza do nosso Brasil.Magid Nauef Láuar - Presidente