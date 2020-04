Brasil registra 113 novas mortes por COVID-19 e vai a 2.575; casos somam 40.581

(foto: Divulgação/Josué Damacena)

O Brasil registroupelanas últimas 24 horas nformou nesta segunda-feira (20/4) o. Com isso, o total de mortes provocadas pelo novosubiu para 2.575 no país. O ministério havia divulgado inicialmente 383 novas mortes, e depois corrigiu o número. Segundo a pasta, foi um erro de digitação.

Já o número total de casos confirmados foi a 40.581, 1.927 a mais do que os contabilizados no último boletim, de domingo (19/4). O número de casos novos desta segunda representa a terceira queda consecutiva desde 17 de abril. No dia 17 foram registrados 3.257 novos casos; no dia 18, 2917; e no dia 19, 2.055. De acordo com os números do ministério, a letalidade da infecção no Brasil está em 6,3%.

segue como o estado mais afetado pela COVID-19 e o epicentro da pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde contabilizapelo coronavírus no estado. A letalidade da doença em São Paulo é de 7,1%. No cálculo do ministério,é o sétimo estado no número de casos: sãoaté o momento. A letalidade da doença em Minas está em 3,4%. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais acompanha 75.441 casos suspeitos no estado, de acordo com boletim divulgado na manhã desta segunda-feira.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, depois de São Paulo: são 4.899 confirmações e 422 óbitos. O terceiro é o Ceará, onde 198 pessoas já morreram pela COVID-19, com um total de 3.482 infectados. Pernambuco é o quarto estado em número de casos (2.690) e contabiliza 234 mortes. Já o Amazonas registra 185 mortes e 2.160 casos.

Tocantins é o estado com menos casos e menos mortes pela COVID-19. O Ministério da Saúde registra 33 diagnósticos e uma morte pela doença no estado. Sergipe, com 83 casos e cinco mortes, e Rondônia, com 128 casos e quatro mortes, são as outras unidades federativas menos afetadas.

Entre as regiões, o Sudeste reúne mais da metade dos casos de infecção pelo coronavírus no país. Juntos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo têm 53,8% das confirmações, o que representa 21.836 casos. Já o Nordeste têm quase um quarto dos diagnósticos. São 10.088 casos nos nove estados da região, o que representa 24,9% do total.

A região Norte contabiliza 4.109 casos (10,1%), aproximadamente metade no Amazonas. A região Sul tem 2.921 confirmações (7,2%). A região Centro-oeste continua sendo a menos afetada pelo vírus: são 1.627 casos, 4% do total.