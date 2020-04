Ministério da Saúde erra e divulga número maior de mortes diárias por COVID-19

(foto: STR/AFP)

errou ao divulgar o número de mortes pelono Brasil nesta segunda-feira (20/4). Às 17 horas, a pasta informou que registrava um total deporno país, o que significariamortes em um dia - um novo recorde. Porém, às 17:50, o ministério corrigiu a informação para um número menor. Eram, na verdade,mortes nas últimas 24 horas e um total de 2.575. Segundo o Ministério da Saúde, foi umque levou a divulgar um número três vezes maior.

O número total de casos confirmados não foi alterado pelo Ministério da Saúde. A pasta contabilizacasos de COVID-19 nesta segunda,a mais do que os contabilizados no último boletim, de domingo (19/4). Essa é terceira queda consecutiva no número de novos casos desde 17 de abril. De acordo com os números do ministério, a letalidade da infecção no Brasil está em

Segundo o boletim desta segunda-feira, São Paulo segue como o estado mais afetado pela COVID-19 e o epicentro da pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde contabiliza 14.580 casos e 1.037 mortes pelo coronavírus no estado. A letalidade da doença em São Paulo é de 7,1%. No cálculo do ministério, Minas Gerais é o sétimo estado no número de casos: são 1.189 casos e 41 mortes até o momento. A letalidade da doença em Minas está em 3,4%.