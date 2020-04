Congresso e Bolsonaro disputam queda de braço nesta segunda-feira

(foto: Wikipedia)

Seguro

O governo do presidente Jair(sem partido) se encontra em uma encuzilhada nesta segunda-feira. O cenário se deve ao desgaste do Executivo em sua relação com o, emcom Bolsonaro diante dos últimos ataques dos presidente ao Parlamento. Na prática, ou o governo reedita duas medidas provisórias ou elas caducam, significando a perda de suas respectivas validades.A primeira delas, diz respeito aobatizado de, que são normas editadas pelo governo central concedendo incentivos para criação de empregos, em especial para jovens.O texto foi editado pelo governo em novembro passado para reduzir encargos trabalhistas das empresas como contrapartida para geração de mais vagasno mercado de trabalho.O prazo de validade de uma MP é de 120 dias. Se não é aprovada pelo Congresso perde a validade. No caso do contrato verde e amarelo, caso o Congresso não vote a medida, caberá à Casa Parlamentar, agora, expedir umpara regulamentar o que vai acontecer com os contratos firmados durante a validade da MP.O presidente do Congresso, senador(DEM), já se pronunciou a respeito. Sugeriu ao presidente que reedite a MP.Outra MP com prazo de validade até hoje é a que diz respeito aos seguros(carros) e(embarcações). Também editada em novembro, o texto acabava com a obrigatoriedade do pagamento dos dois seguros a partir de 2020.Antes que o Congresso pudesse votar a MP, oTribunal Federal () suspendeu a medida alegando pela inconstitucionalidade da medida.Portanto, oscontinuam valendo em 2020, que são destinados, em parte (45%) para o Ministério da Saúde, 5% para programas de prevenção de acidentes, e o restante para indenizações.