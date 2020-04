'O presidente joga pedras, e o parlamento joga flores', diz Maia sobre ataques de Bolsonaro

Ainda sobre a queda de Mandetta, Maia afirmou que 80% da população está preocupada e que, quando se “troca o general durante a guerra, o exército fica sem caminho”.





O presidente da Câmara declarou que está discutindo o tema da COVID-19 com a área técnica do governo federal para tentar criar alternativas para amenizar os impactos na população.



“O que eu quero é ter uma situação no Brasil diferente do que passam os Estados Unidos, Espanha e França. Defendemos recursos para estados e municípios, onde estão as UTIs que vão garantir a vida de milhões de brasileiros. Não vou entrar nesse debate. Não vou responder. Vou continuar aqui trabalhando junto com deputados, técnicos do governo e sociedade. Já perdemos mais de 1.900 vidas. Deixo minha solidariedade a essas famílias”.

Segundo Rodrigo Maia, Bolsonaro utiliza um “velho truque da política de tentar trocar o tema da pauta”, em um dia em que se destacou notícia negativa para o governo, como a demissão do ministro da Saúde,