'Operação está pronta para ser realizada', diz secretário de Minas sobre venda de nióbio

Na foto, o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy (foto: Rede Minas/ Reprodução )

"Com relação à venda dos créditos do nióbio, apara ser realizada. Ela hoje não pode ser concretizada pela absoluta situação de mercado". Foi o que informou o secretário de Planejamento e Gestão,em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira. Governo do Estado Zema espera que o resultado seja suficiente para quitar o 13º salário de 2019 dos servidores públicos estaduais.Em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do Executivo estadual para permitir a cA ideia do governo é realizar ume receber um adiantamento de até 49% dos royalties referente aos próximos 12 anos."Todos acompanham o que tem acontecido nas bolsas e isso é o que tem, efetivamente, inviabilizado a realização da venda dos créditos do nióbio. O que o Governo tem tentado fazer? Semana passada o governador solicitou e conseguiu, com o ministro da Economia, com presidentes de vários bancos estatais e nessas reuniões nós apresentamos para o presidente, para o ministro, e para os", disse o secretário.De acordo com ele, a intenção é colocar para avaliação dos bancos estatais a possibilidade de que eles comprem a operação "e através dessa compra da operação eles acabem auxiliando o Governo de Minas Gerais."Para concluir, Otto disse: "Estamos nesse pé. A partir desta semana, estamos (Fazenda e Planejamento) em contato com os bancos oficiais apresentando os dados que estão sendo solicitados sobre essa operação do nióbio."