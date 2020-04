Câmara Federal dá 30 dias para Bolsonaro mostrar resultados de testes para o coronavírus

Bolsonaro foi submetido, em março, a dois testes diagnósticos para o coronavírus. (foto: Isac Nóbrega/PR)

enviou, à Presidência da República, umque pede adosdospara ofeitos pelo presidente(sem partido). Ofederal tempara tornar os laudos públicos. Se isso, odo Palácio do Planalto, ministro Jorge Oliveira, poderá responder por, conforme determina a Constituição.Acatado pela Mesa Diretora do Parlamento, encabeçada pelo presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), o documento foi apresentado pelo deputado federal mineiro Rogério Correia (PT).“O Brasil precisa da verdade. O presidente foi infectado? Por se tratar do presidente e este ser o mandatário maior da República, é fundamental que esta informação seja de domínio público”, disse o parlamentar, ao apresentar o requerimento.Bolsonaro fez osem março, após viajar aos Estados Unidos. À época, o presidente disse que havia testado negativo. Ao todo,que esteve em solo estadunidense foramcom aCom informações da Agência Câmara de Notícias