Alcolumbre retira da pauta PEC que suspende pagamento de precatórios

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu retirar da pauta desta quarta-feira, 15, o projeto de decreto legislativo que susta o pagamento de precatórios durante o estado de emergência de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus.



Segundo Alcolumbre, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do chamado Orçamento de Guerra deve alongar a sessão, já que a expectativa é votar a matéria em dois turnos.