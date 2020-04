Partidos têm até esta quarta para enviar lista de filiados e possíveis candidatos

Lista com nomes dos filiados deve ser entregue à Justiça Eleitoral até quarta-feira (15) (foto: Divulgação/ TSE) Tribunal de Justiça Eleitoral (TSE) informou, na manhã desta terça-feira (14), que os 33 partidos políticos registrados têm até esta quarta-feira (15) para atualizar a lista de filiados, por meio do Sistema de Filiação Partidário (Filia). De acordo com o órgão, a listagem deve conter a data de filiação, o número do título de eleitor e o nome da pessoa associada. Só filiados regulares podem concorrer às próximas eleições. ) informou, na manhã desta terça-feira (14), que osregistrados têm até esta quarta-feira (15) para, por meio do Sistema de Filiação Partidário (). De acordo com o órgão, a listagem deve conter a data de filiação, o número do título de eleitor e o nome da pessoa associada. Só filiados regulares podem concorrer às próximas eleições.

Segundo o TSE, a filiação partidária é um dos requisitos básicos para a obtenção do registro de candidatura a cargos eletivos. O suposto concorrente deve estar associado com seis meses de antecedência das eleições municipais à sigla pela qual tem a intenção de concorrer. Se atualizada a lista com o cadastro do participante, ele estará apto para disputar cargos eletivos.

Após receber a relação dos filiados, a Justiça Eleitoral vai verificar possíveis casos de duplicidade de filiação partidária, o que não é permitido pela legislação.

O procedimento de identificação das duplicidades de filiação ocorrerá de 16 a 22 de abril. Já a divulgação dessas duplicidades, no dia 24 de abril.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta