Ministro do Meio Ambiente exonera diretor do Ibama

Ofício de demissão é assinado por Ricardo Salles (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sofreu uma baixa. Major da Polícia Militar de São Paulo e então diretor de Proteção Ambiental do órgão, Olivaldi Borges Azevedo teve a saída oficializada nessa segunda-feira, em ato registrado no Diário Oficial da União (DOU). ) sofreu uma baixa. Major dae então diretor dedo órgão,teve a saída oficializada nessa segunda-feira, em ato registrado no).









O pivô da exoneração foi uma operação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. A intervenção também tinha como intenção proteger os nativos da pandemia do novo coronavírus. Ela chegou a ser exibida pela TV Globo no último domingo, em uma reportagem do Fantástico.





Segundo o UOL, outros membros do Ibama creem que a exoneração aconteceu porque Azevedo "não conseguiu segurar a fiscalização". Olivaldi foi nomeado para o cargo em janeiro de 2019.