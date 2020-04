Número 2 da Saúde ignora aglomerações de Bolsonaro e ironiza repórter

Jair Bolsonaro defende o retorno das pessoa à rotina (foto: Marcello Casal JR/Agência Brasil) Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem ignorado recomendações do próprio Ministério da Saúde, ido às ruas de Brasília e Goiás e causado aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus. Questionado neste sábado (11) sobre o tema, o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, recusou-se a responder e ironizou a repórter pela pergunta formulada.









Secretário-executivo João Gabbardo deu entrevista coletiva neste sábado (foto: Reprodução/TV Brasil) A pergunta foi lida por um assessor do Ministério da Saúde. “Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou as recomendações do Ministério da Saúde, saiu às ruas e formou aglomerações de pessoas. Como garantir a continuidade do isolamento social, se o presidente da República não dá o exemplo?”, questionou a repórter Isadora Peron, do jornal Valor Econômico.









Neste sábado, João Gabbardo dos Reis, considerado o “número dois” do Ministério da Saúde”, foi o responsável por expor os dados nacionais do coronavírus no Brasil e, em seguida, responder a questionamentos de repórteres em entrevista coletiva. O ministro Luiz Henrique Mandetta, chefe da pasta, não estava presente, já que passou o dia em Goiás.





Aglomerações de Bolsonaro









Bolsonaro em passeio por Brasília na última sexta-feira (foto: Reprodução/TV Globo) Idas de Bolsonaro às ruas têm sido frequentes nos últimos dias. Nessa sexta-feira (10), o presidente deixou o Palácio da Alvorada e visitou o Hospital das Forças Armadas (HFA), uma farmácia e o apartamento onde mora o filho Renan, o mais novo. No caminho, causou aglomerações e dividiu as pessoas entre críticas e aplausos





(veja acima). Em seguida, sem fazer a higienização, apertou a mão de algumas pessoas, entre elas uma idosa que usava máscara como proteção à COVID-19. Na quinta-feira, o presidente esteve em uma padaria em Brasília e também causou aglomerações. Em determinado momento, limpou o nariz com parte do braço e a mão , como mostram imagens da TV Globo. Em seguida, sem fazer a higienização, apertou a mão de algumas pessoas, entre elas uma idosa que usava máscara como proteção à COVID-19. Na quinta-feira, o presidente esteve em uma padaria em Brasília e também causou aglomerações.





Neste sábado, em visita à cidade goiana de Águas Lindas, Bolsonaro novamente foi às ruas. Depois de visitar a obra de um hospital de campanha no município, o presidente se encontrou com apoiadores que o aguardavam na região externa do local. Aglomeradas, as pessoas tiraram fotos e tentaram se aproximar do presidente.





Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde do Brasil, o isolamento social é o método mais eficaz para evitar a propagação do novo coronavírus. Bolsonaro, entretanto, contraria as orientações e defende que as pessoas devem voltar à rotina de trabalho ou escola.