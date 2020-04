OAB e entidades da sociedade civil lançam 'Pacto pela vida e pelo Brasil'

Associações representantes de categorias e entidades de defesa à ciência e aos direitos humanos se reuniram para lançar, nesta terça-feira, 7, o "Pacto pela Vida e pelo Brasil", que tem por objetivo "alertar e representar a sociedade brasileira" em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.



Fazem parte da frente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Comissão em Defesa dos Direitos Humanos Evaristo Arns, a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).



"As entidades uniram suas forças para clamar pela união de toda sociedade brasileira, de todos os seus cidadãos, governos e Poderes da República, e formar uma ampla aliança para enfrentar a grave crise sanitária, econômica, social e política que vive o país", diz o texto assinado por autoridades que comandam as entidades reunidas, como o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.



O grupo irá enviar ainda hoje o documento assinado pelas autoridades para governadores e para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Na carta, as entidades defendem "a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais" baseados no "diálogo maduro, corresponsável" e na "busca por soluções conjuntas para o bem comum".