Combate ao coronavírus: Secretaria de Saúde quer colocar 586 novos leitos em operação imediata

Carlos Eduardo Amaral detalhou o trabalho da pasta no combate ao coronavírus (foto: Henrique Chendes/ALMG)

Fhemig quer expandir leitos

Isolamento social

podeem cerca dedisponíveis para acolher infectados pelo coronavírus. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o Executivo quer colocar, emnovas(UTIs). O número compõe os 2.589 potenciais leitos cuja ativação é desejada pela pasta. Ainda de acordo com Amaral, em reunião, nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa, o governo vai lançar, até o próximo dia 7, um edital para o credenciamento dos leitos.“Quem quiser colocar algum dos 586 leitos em operação, deve aderir ao edital e iniciar as atividades. Precisamos ampliar leitos, seja contratando, alugando ou recrutando unidades de terapia de hospitais que estão fechados”, explicou o secretário.Atualmente, asde Minas Gerais têmde UTI. Os, por sua vez, têm“O que vai trazer risco de vida às pessoas é a quantidade dos leitos e a forma de ocupação deles. Temos acompanhado, dia a dia, os pedidos de internação”, ressaltou Amaral. Segundo ele, os pedidos de internação estão abaixo do número inicialmente projetado pelo governo, o que dá mostras dos efeitos obtidos pelas medidas de restrição social.Questionado pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, Carlos Pimenta (PDT), sobre uma possível transformação do Hospital Psiquiátrico Galba Veloso em ponto de atendimento aos infectados, o secretário de Saúde explicou que a, estuda abrirem todo o estado. Segundo Amaral, opode contribuir comdeles.“Em um momento de crise, onde há muitos óbitos, pensar em abrir 200 leitos é muito importante”, disse. “Não há a ideia de fechar o Galba Veloso. Queremos abri-lo e aumentar a quantidade de leitos. E, assim que a crise, na Região Metropolitana, passar, o hospital, por ser credenciado à rede Fhemig, estaria pronto para acolher pacientes do interior”, completou.O secretário falou, também, sobre a importância da atividade econômica para dar forma às políticas de saúde. No entanto, segundo ele, não é possível ignorar os riscos do vírus.“É fundamental entendermos que prevenção significa isolamento social. Não há outra forma, em relação ao coronavírus, de pensar nisso”, disse, mencionando as medidas de distanciamento e restrição à circulação de pessoas adotadas pelo governo.