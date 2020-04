Governo ainda estuda escala de pagamento dos servidores estaduais para o mês de abril

Na foto, secretario de planejamento e gestão, Otto Levy (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press - 20/01/2020)

dos servidores estaduais para o mês de abril ainda é incerta. Essa é a informação repassada pelo Governo de Minas em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira."Em relação ao pagamento (de funcionários do estado) de abril, diante quadro atual, não temos definição. Estamos trabalhando com o calendário mais rápido possível. Assim que tiver, vamos divulgar", informou o secretario de Planejamento e Gestão, Otto Levy.No mês passado, o governo de Minas anunciou que a 1ª parcela seria paga no dia 11, com depósito de até R$ 3.000 para os servidores da Saúde e até R$ 2.000 para os demais servidores. A 2ª parcela, com os valores restantes, seria quitada até dia 20 de março. Os servidores da Segurança Pública receberam valor integral no dia 11.Ainda em coletiva de imprensa, o secretário fez o seguinte apelo para que os impostos sejam pagos: "quero fazer um apelo para os empresários, tendo em vista que o pagamento de impostos de abril é referente a arrecadação de do mês de março - anterior a crise do COVID-19." Isso porque o pagamento se refere, de acordo com ele, a uma receita e uma venda que já aconteceram. "Trata-se de um dinheiro que já entrou no caixa das empresas", finalizou."Esse dinheiro vai ser gasto nas ações contra o coronavírus. Em nosso orçamento de R$500 milhões não há limite para gastos. (...) Não tem limite de orçamento para que possamos combater esta pandemia", acrescentou.