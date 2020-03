Coronavírus: Vale vai antecipar R$500 milhões ao estado para investimentos na saúde

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

(Novo) anunciou na tarde desta terça-feira o recebimento depaga peladevido aopara investimentos na saúde e o apoio dopara o combate ao coronavírus. Ele ainda defendeu a permanência do isolamento domiciliar.

Em pronunciamento, Zema disse que Minas Gerais contará com o reforço de R$500 milhões para prosseguir com as ações de suporte à saúde. Esse dinheiro é uma antecipação da indenização devida pela Vale oriunda de um bloqueio judicial relacionadas a ações que o estado move contra a mineradora pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O valor deve ser repassado, de acordo com ele, "em breve".



"Já solicitamos o recurso e a empresa concordou. Agora, só precisamos da liberação judicial", informou. Ele não revelou mais detalhes sobre a destinação do dinheiro.



Em relação ao exército, a proposta é que os militares promovam a desinfeção - do que o governador chamou - das estações de grande aglomeração capacitando as defesa civis municipais contando com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. A data para a nova medida não foi dita por Zema no pronunciamento.



Permanece o isolamento social



O governador ainda frisou que Minas Gerais foi um dos primeiros estados a dotar as medidas restritivas para conter a evolução da doença e, assim, deve ser mantido. Ele afirma que a ação já proporcionou resultados positivos: "nossas medidas se mostraram assertivas até o momento - tendo em vista que proporcionalmente temos maior exito do que outros estados", disse.



Ele ainda comunicou que o crescimento de solicitação de internação com suspeita do Covid-19 no sistema público de Minas Gerais caiu nos últimos cinco dias. "Justamente uma semana do anuncio das medidas", acrescentou. Mas, a taxa de queda não foi divulgada pelo governador.



Ampliação dos testes para Covid-19



Governador também anunciou que será ampliado o número de testes a Fundação Ezequiel Dias (Funed) vai dobrar a sua capacidade de trabalho. "Estamos em ae linhamento constante com laboratórios particulares e com o Ministério da Saúde, que disponibilizará testes para o nosso estado".



Zema ainda lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus. "Me solidarizando com familiares que perderam entes queridos. minha primeira preocupação é com a vida dos mineiros. Essa é a aprioriadade que guia as nossas ações", disse