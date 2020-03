Líder do DEM quer União garantindo fundos de participação de Estados e municípios

O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB), quer que a União garanta o piso dos Fundos de Participação de Municípios e Estados e complemente os valores até o nível do mesmo mês no exercício anterior, mesmo que haja queda nas receitas, durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.



A proposta consta de projeto de lei protocolado nesta segunda, 30, por Efraim com o apoio de outras lideranças como Arthur Lira (PP-AL) e Orlando Silva (PCdoB-SP). "Isso é para dar suporte para que Estados e municípios possam manter seus serviços essenciais", disse Efraim.