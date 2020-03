Moradores de SP, DF, RS, RJ e PR voltam a fazer panelaços contra Bolsonaro

Mais uma noite de panelaços de moradores contra o presidente Jair Bolsonaro aconteceu, na noite desta quarta-feira, 25, em diversas cidades. Em alguns locais, essa forma de protesto está sendo diária.



Em São Paulo, manifestantes fizeram ato contra Bolsonaro em bairros como Vila Madalena, Perdizes, Sumaré e Pinheiros, na zona oeste. Na zona sul, moradores do Jardim Marajoara também realizaram protesto, mais forte que em dias anteriores. No centro, houve registro de manifestação na Bela Vista, onde também teve xingamentos.



Em Brasília, Salvador e Porto Alegre também houve registro de panelaço.



No Rio, moradores de Niterói, na região metropolitana da capital fluminense, aderiram ao protesto. Na capital, Copacabana e Santa Teresa também se manifestaram com panelas.



No Paraná, houve registro de manifestação ao menos em Londrina.