Em vídeo, Witzel critica Bolsonaro e diz que continuará seguindo isolamento

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que há meses troca farpas com o presidente Jair Bolsonaro, divulgou um curto vídeo em que comenta o pronunciamento do presidente em cadeia nacional de rádio e TV, na noite desta terça-feira (24). Ao longo de apenas 20 segundos, Witzel afirmou que Bolsonaro "contraria as determinações da Organização Mundial da Saúde" e diz: "nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas e preservando vidas". Por fim, Wilson Witzel faz um apelo: "eu peço a você que, por favor, fique em casa". Ao lado, no vídeo estava o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, que permaneceu calado durante o pronunciamento do governador.