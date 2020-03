Artistas, políticos e atletas comentaram pronuciamento de Bolsonaro

(foto: Carolina Antunes/PR) Depois do pronunciamento feito na noite desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi o grande assunto nas redes sociais. Bolsonaro minimizou mais uma vez a pandemia do coronavírus.

No Twitter, “pronunciamento” e “gente o bolsonaro” foram os assuntos mais comentados na noite desta terça-feira. Os usuários da rede mostraram indignação diante de falas do presidente como “devemos voltar à normalidade” e “gripezinha”. A falta de medidas concretas no combate ao coronavírus também foi criticada.

A atriz Vera Holtz publicou em sua conta no Twitter: “Assim que terminei de ouvir o discurso do Bolsonaro eu respirei, olhei pro meu televisor e me questionei calmamente: COMO ESSE HOMEM É PRESIDENTE DA REPÚBLICA?”. O post teve mais de 3 mil retweets e gerou repercussão entre os internautas.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, publicou na rede que o pronunciamento de Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. “Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos Estados e Municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção”, completou em seu tweet.

A nadadora Joanna Maranhão também protestou na rede: “Vamos fazer o seguinte: quem votou no Bolsonaro vai pra rua e fica fazendo a economia girar. Vocês não cruzam e nem toquem na gente que permanece em quarentena”.

