Bolsonaro é alvo de mais um panelaço neste sábado; veja vídeos

Projeção no Edifício JK, na Região Centro-Sul de BH, neste sábado (foto: Léo Ferreira/ Divulgação)

Moradores de grandes cidades do Brasil voltaram a fazer panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, as manifestações no Bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/0O8udjtnVi %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 21, 2020

Projetaram no JK também. pic.twitter.com/5G6Nfng4jC %u2014 Sem começo nem fim (@contatodadea) March 21, 2020

O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de protestos neste sábado pelo quinto dia consecutivo.Moradores de grandes cidades do país voltaram a bater panela na janela contra Jair Bolsonaro em meio às críticas à conduta do presidente na crise do coronavírus.O protesto foi convocado por meio redes sociais. O panelaço se iniciou às 20h.Em Belo Horizonte, houve protesto no Centro da capital, no Bairro Funcionários (Centro-Sul), no Sagrada Família (Leste), no Santa Tereza (Leste), no Santo Antônio (Centro-Sul), no Anchienta (Centro-Sul) e outros.Foi projetado na Faculdade de Direito da UFMG, na Região Centro-Sul, os dizeres "fora Bolsonaro".Já no Edifício JK, também no Centro, foi projetado "viva JK", "(Bolsonaro) você não é mais presidente", "tudo vai ficar bem, BH" e "viva o SUS".No Bairro São Lucas (Centro-Sul), o protesto durou poucos minutos e se dividiu entre o grupo a favor e o contra o presidente.

Moradores do Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH, também se manifestaram contra Bolsonaro pic.twitter.com/93Xjh2Ycie %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 21, 2020

Jair Bolsonaro completa 65 anos neste sábado e prometeu dar uma "festinha tradicional". O evento desrespeita as recomendações do Ministério da Saúde do seu governo sobre evitar aglomerações e reduzir o contato social contra a expansão da pandemia.Porém, neste sábado, ele declarou que comemoria apenas com a esposa e duas filhas.Apesar de negar a contaminação, o presidente fará terceiro teste de coronavírus. Ele nunca mostrou os laudos.