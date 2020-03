Belo Horizonte tem panelaço contra Bolsonaro pela segunda noite seguida

Moradores de Belo Horizonte fizeram panelaço contra Bolsonaro pelo segundo dia seguido (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Pela segunda noite seguida,teve ‘’ contra(sem partido). O protesto foi convocado pelas redes sociais e começou no início da noite, pouco depois do fim da entrevista coletiva concedida pelo presidente sobre as medidas de combate ao coronavírus.Das janelas dos prédios de vários bairros, como, moradores bateram panelas e gritaram palavras de ordem contra o presidente da república ().

Na Região da Pampulha, condomínios em volta da UFMG, onde moram muitos estudantes e funcionários da universidade, o panelaço foi intenso e unânime contra o presidente. Por mais de 30 minutos foram ouvidos gritos de "fora Bolsonaro", "pede para sair", "mentiroso" e "incompetente". Muitas vozes de pessoas de varias idades bateram panelas, soltaram foguetes e gritaram piscando luzes nas janelas de prédios e casas.



No Bairro Santa Efigênia, no entorno da Avenida Mem de Sá, o protesto ecoou por mais de 15 minutos. Gritos de "fora Bolsonaro", "facista" e "miliciano" eram maioria. Uns poucos rebatiam com "mito, mito..."

Durante a entrevista coletiva concedida em Brasília na tarde desta quarta-feira, Jair Bolsonaro disse que considerava o panelaço “normal” e que haveria manifestações favoráveis ao seu governo a partir das 21h.



"No tocante ao panelaço, parece que é algo espontâneo da população. Qualquer movimento que parta da população eu encaro como expressão da democracia. Assisti agora há pouco o jornal da TV Globo potencializando esse movimento, divulgando esse movimento do panelaço. Não só a TV Globo, como a Veja on-line. Mas não vi esses dois órgãos de imprensa, como deve ter mais com certeza, falando, e corre nas mídias sociais, um panelaço às 21h favorável ao governo Jair Bolsonaro”, disse, durante entrevista coletiva com oito ministros, no Palácio do Planalto.





