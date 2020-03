Coronavírus: Zema fala em 'apertar os cintos' e prevê queda de R$ 530 mi na arrecadação

Zema garantiu que o salário dos servidores continuará sendo pago da forma atual (foto: Sarah Torres/ALMG)





A pandemia dedeve provocar umade Minas Gerais. A informação foi dada pelo governador Romeu Zema (Novo), nesta quarta, em entrevista para tratar dos impactos da COVID-19 no estado.“A previsão é que as atividade econômicas sofram redução. Isso está acontecendo em todo o mundo. Consequentemente, Minas Gerais vai arrecadar menos”, disse o chefe do Executivo mineiro.O surto de coronavírus atrapalhou os planos do governo de concretizar odos créditos do, que são de direito da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). A operação é vista pelo Executivo como essencial para a regularização, ainda que temporária, dos salários dos servidores“A flutuação da Bolsa de Valores acaba dificultando a contratação de uma empresa para a operação do nióbio. Todos os investidores têm receio. Eles preferem deixar seus recursos guardados em títulos de capitalização”, afirmou. Segundo Zema, o Executivo estuda novas formas, mais viáveis, de concretizar a operação.Atualmente, odos servidores está sendo pago de forma parcelada. De acordo com o governador, os vencimentos vão continuar sendo quitados gradualmente.“Muitas das despesas que estamos reduzindo agora são contratos que, por força das obrigações, tivemos que cumprir, mas estão sendo revistos. Posso garantir que odo funcionalismo,, vai”, explicou Zema.