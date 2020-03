Tira e põe de máscara: Bolsonaro e ministros quebram protocolo sanitário

(foto: Reprodução/Tv Brasil) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta; da Economia, Paulo Guedes; e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quebraram os protocolos sanitários estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao uso de máscaras para evitar contaminação do novo coronavírus. O ato aconteceu durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (18). O presidente e os ministros conforme iam falar ao microfone, tiravam a máscara.



A indicação é que usem as máscaras somente pessoas que estão com sintomas ou que estão no mesmo ambiente de pessoas doentes.



Quando questionado sobre o motivo do uso de máscaras na coletiva, Bolsonaro se limitou a jogar a pergunta a Mandetta. “Qualquer orientação sanitária é do nosso ministro da saúde. Eu só dou o exemplo”, afirmou.





Em seguida, o ministro da Saúde explicou que todas as autoridades presentes estavam de máscara porque tiveram contato com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que teve diagnóstico confirmado de Covid-19. Além de Heleno, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque contraiu o vírus.





"Faz parte você proteger a cadeia de comando. Todos aqui, nas últimas 48 horas, tivemos trabalho em mesas ao lado do nosso querido general Heleno, um elemento de coesão para todos os ministérios", afirmou Mandetta.





O ministro da Saúde disse ainda que a medida era também uma forma de proteger os jornalistas presentes na coletiva. “Vocês estão a 3 metros de mim. Isso é uma forma de proteger vocês jornalistas”, explicou.





Mandetta também disse que Bolsonaro, em voo recente, não estava próximo ao general Heleno e que isso era uma medida nova adotada pelo governo.

O Ministério da Saúde orientou que as pessoas evitem aglomerações e que, caso tenham contato com algum caso confirmado de coronavírus, fiquem em isolamento domiciliar.





Não é a primeira vez que o presidente desrespeita as orientações sanitárias. No domingo (15), contrariando as instruções de evitar aglomerações, o presidente se aproximou de manifestantes em Brasília, teve contato com eles e chegou a tirar selfies com rosto próximo.

Nas redes sociais, o ato chamou a atenção dos internautas. A imagem do presidente Jair Bolsonaro arrumando a máscara diversas vezes virou “meme”.









“Todos de máscara quando a máscara não é recomendada. Todos tirando a máscara ao falar, o que faz com que, se o sujeito estiver infectado com coronavírus, infecte toda a área próxima. Todos coladinhos quando a orientação é manter distância. Vai entender”, afirmou um internauta.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz