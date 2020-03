(foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)

(PSL) disse, nesta terça-feira (17), que está confirmado o 1º Congresso Nação Conservadora, que reunirá cerca de 420 pessoas, em Belo Horizonte, durante três dias, a partir de sexta-feira (20).

Segundo o parlamentar, oconta com a adesão deda. “Qual o potencial de risco desse evento?”, respondeu com uma pergunta o deputado ao questionamento da reportagem do. Autoridades sanitárias têm recomendadocancelamento de reuniões ou festas com aglomerações em função a ameaça real de maior propagação do

“Qual o potencial de risco, tendo em vista o transporte de milhões de pessoas no metrô e ônibus?”, insistiu o deputado. De acordo com Coronel Sandro, a reunião terá palestrantes presenciais – deputados federais e estaduais do PSL, que migrarão para o partido Aliança pelo Brasil, agremiação organizada e liderada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em processo de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os parlamentares (confira a lista abaixo) se juntarão a outro palestrante: o guru da família Bolsonaro e da ultradireita brasileira, escritor Olavo de Carvalho, que participará por videoconferência, diretamente dos Estados Unidos, onde mora.

Cautela

O deputado disse também que o evento, marcado para acontecer em espaço da Região Centro-Sul da capital, será cercado de ‘cautela’. A primeira, listada por ele, é que os participantes evitem ‘contato físico’.

Conforme o parlamentar, será disparado ‘comunicado’ aos participantes para que cancelem a presença, caso apresentam sintomas do novo coronavírus.

Além disso, segundo ele, com a ajuda de profissionais de saúde, o espaço contará com exames – que ele não soube detalhar quais são. “Serão orientações’, resumiu.

Ele informou ainda que serão oferecidas máscaras aos participantes. “Descartável e de outro tipo de longa duração”, disse.

Cancelamento

O deputado disse que não descarta cancelar o evento. Mas ressalvou que, no início do planejamento do evento, há três meses, não havia as restrições hoje colocadas por autoridades sanitárias.



Coronel da reserva da Polícia Militar, eleito pela primeira vez em 2018, com 48.533 votos, o coronel Sandro, 56 anos, disse que até sexta-feira (20) estará ‘atento’ a todos os fatos que envolvam a epidemia . Porém, pontuou, ‘ até aqui’ (hoje), o encontro está mantido.“Não se trata de afronta ou irresponsabilidade, mas de responsabilidade com as pessoas envolvidas (no evento)”, justificou o deputado.

Pagamento

Para participar do evento, conforme informações da assessoria de imprensa do deputado Coronel Sandro, cada participante pagou entre R$ 70 e R$ 150, dependendo do lote de adesão.

O evento está previsto para sexta-feira à noite, com duração de duas a três horas. No sábado, de 9h às 19h, e no domingo, de 9h ao meio-dia.

Palestrantes

Além de Olavo de Carvalho, foram convidados para palestrar os deputados estaduais (todos do PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro) Ana Campagnolo (SC), Gil Diniz (SP), Bia Kicis (DF) e André Fontes (CE) e os federais (também do PSL) Carlos Jordy (RJ) e Alê Silva (MG).

Dom Bertrand, descendente da família imperial brasileira, também está confirmado presença. O deputado Coronel Sandro se declara monarquista, tendo realizado, no ano pasado, evento no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para homenagear Dom Bertrand.

