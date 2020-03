Sob suspeita de coronavírus, deputado federal mineiro entra em isolamento domiciliar

Tiago Mitraud foi orientado por médicos a permanecer em casa (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Minas Gerais Tiago Mitraud (Novo) está com suspeita de ter contraído o coronavírus. Após se queixar de sintomas como tosse, tontura e coriza, o parlamentar foi orientado por médicos a se afastar do expediente no Congresso Nacional, enquanto aguarda o resultado do teste para a Covid-19. Por ora, ele vai trabalhar de casa, em Belo Horizonte. O deputado federal por(Novo) está com suspeita de ter contraído o coronavírus. Após se queixar de sintomas como tosse, tontura e coriza, o parlamentar foi orientado por médicos a se afastar do expediente no, enquanto aguarda o resultado do teste para a. Por ora, ele vai trabalhar de casa, em









Na última sexta-feira, o deputado federal esteve na Cidade Administrativa, onde participou, ao lado do governador Romeu Zema, de reunião com lideranças do Novo. A reportagem apurou que o chefe do Executivo estadual não apresenta sintomas e, até segunda ordem, não fará o exame.

Eu e alguns mandatários do NOVO fomos recebidos há pouco pelo governador @RomeuZema no Palácio Tiradentes. Uma satisfação enorme fazer parte deste time que trabalha duro por uma Minas e um Brasil mais livres. https://t.co/i4sxAXXQap %u2014 Tiago Mitraud (@TiagoMitraud) March 13, 2020







Coronavírus no Congresso





O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi o primeiro congressista a testar positivo para a Covid-19. O caso foi confirmado na última sexta. "Na quarta-feira, dia 11, estive por cerca de 3 horas no mesmo plenário que ele, embora não tenhamos tido contato direto". comentou Mitraud.