Coronavírus pode deixar Senado Federal sem quórum nesta semana

Os senadores estão liberados, mas, se quiserem, poderão ir ao Senado (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Asno Brasil poderão deixar as sessões do Senado semO presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), autorizou senadores com mais de 65 anos a se ausentarem do Congresso a partir desta segunda-feira, 16. Nessa faixa etária, estão 26 dos 81 integrantes da Casa. Além disso,Os idosos são considerados um grupo de risco por serem mais vulneráveis aos impactos da doença.segundo as autoridades médicas.. Desde dezembro, 3,6% das pessoas diagnosticadas com 60 a 69 anos morreram. O índice aumenta paraOs senadores estão liberados, mas, se quiserem, poderão ir ao Senado. O Congresso Nacional tem uma sessão conjunta de deputados e senadores marcada para terça-feira, 17, às 11 horas.