Bolsonaro passa de carro ao lado de manifestação em Brasília e atende apoiadores em Brasília

(foto: Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro) Jair Bolsonaro passou de carro ao lado de manifestantes no ato pró-governo deste domingo, 15, na Esplanada dos Ministérios e, na volta, foi ao encontro de apoiadores no Palácio do Planalto. Orientado a ficar em isolamento até refazer testes para o coronavírus, o presidentepassou de carro ao lado de manifestantes no ato pró-governo deste domingo,, nae, na volta, foi ao encontro de apoiadores no

O presidente tinha saído em comboio do Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa e apoiadores e, ao lado da manifestação, passou em marcha lenta, sem parar e com os vidros do carro fechados, sem aparecer. Depois de passar pelo ato, ele continuou circulando pela capital e então foi para o Palácio do Planalto, onde então foi visto dentro do carro acenando para os apoiadores.

Ele apareceu na rampa para cumprimentar manifestantes com a camiseta da seleção brasileira, como mostrou em uma transmissão ao vivo no Facebook. Após apelo dos manifestantes, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto até o nível da rua para interagir com os seus apoiadores atrás de duas grandes que o separa da aglomeração.

Brasil", disse Bolsonaro na live. Durante a manhã, vídeos e fotos sobre as manifestações foram postadas no Twitter do presidente. Em uma delas, sem autoria, era possível ler faixas 'Fora Maia', em referência ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), 'Fora STF' e 'SOS Forças Armadas'. Bolsonaro identificava a imagem como sendo de Maceió, Alagoas. A foto foi apagada da conta de Bolsonaro. "Isso não tem preço. Não é um movimento contra nada, é a favor do", dissena live. Durante a manhã, vídeos e fotos sobre as manifestações foram postadas nodo presidente. Em uma delas, sem autoria, era possível ler faixas '', em referência ao presidente da(DEM-RJ), 'Fora' e ''.identificava a imagem como sendo de. A foto foi apagada da conta de

O primeiro vídeo compartilhado por Bolsonaro mostra motoqueiros vestidos de verde e amarelo em Belém, no Pará, e foi publicado originalmente na conta do deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), com a hashtag #BolsonaroDay. Num segundo vídeo, em que a cidade e a autoria das imagens não são identificadas, pessoas aparecem em jet-skis empunhando bandeiras do Brasil. Outro vídeo mostra manifestantes no ato esvaziado em Brasília, onde a organização dos atos optou por promover uma carreta para evitar o contato próximo de pessoas.