Eduardo Bolsonaro fará teste de coronavírus

(foto: Lula Marques/Fotos Públicas)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro informou pelo Twitter, nesta quinta-feira (12), que vai fazer o teste para infecção por coronavírus. O filho do presidente decidiu fazer o teste depois que o secretário especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, testar positivo para o COVID-19. Porém, Eduardo afirma que não apresenta nenhum sintoma típico da doença.

SECOM @fabiowoficial deu positivo para coronavírus e a contraprova também.



Neste momento me encaminho para fazer o teste, porém sem sintomas da doenças.



Mais informações:https://t.co/NHFeioChk4



* @conexaopolitica %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) March 12, 2020

Viagem cancelada

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados após Wajngarten apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus. Entre o final da tarde e o início da noite dessa quarta-feira (11), o grupo passou a receber ligações do gabinete da Presidência pedindo que, diante de qualquer sintoma, fizesse o comunicado imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer os exames. Bolsonaro completa 65 anos no dia.

Nesta quinta-feira, 12, o presidente cancelou viagem ao Rio Grande do Norte. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, afirmou que o evento oficial foi cancelado por "razões de segurança sanitária". "A decretação ontem da Organização Mundial da Saúde de uma pandemia mundial nos obriga a ter segurança com a saúde do presidente e as pessoas ao seu entorno", afirmou Marinho na sua conta oficial do Twitter. O governo federal negou que o cancelamento da agenda do presidente tenha a ver diretamente com a situação do chefe da Secom.

Café com o presidente

Durante a viagem com o presidente , o chefe da Secom tomava café da manhã com o presidente em uma sala reservada. Nos Estados Unidos, o grupo que acompanhou Bolsonaro fazia deslocamentos em vans. Apenas o presidente seguia em carro separado.