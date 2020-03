Secretário de Comunicação de Bolsonaro está com coronavírus

Chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten (foto: Fátima Meira/Futura Press/estadão Conteúdo)

O chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República,, testou positivo para coronavírus e agora aguarda a contraprova.Na última semana, Wajngarten acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em visita a Miami, nos, país que tem mais de 1 mil casos confirmados da doença e 28 mortes.O presidente da República,, e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados após o secretário especial de Comunicação,, apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para oEntre o final da tarde e o início da noite dessa quarta-feira (11), o grupo passou a receber ligações do gabinete da Presidência pedindo que, diante de qualquer sintoma, fizesse o comunicado imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer os exames. Bolsonaro completa 65 anos no dia.

Viagem cancelada

Café com o presidente

Nesta quinta-feira, 12, o presidente cancelou viagem ao Rio Grande do Norte. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, afirmou que o evento oficial foi cancelado por "razões de segurança sanitária". "A decretação ontem da Organização Mundial da Saúde de uma pandemia mundial nos obriga a ter segurança com a saúde do presidente e as pessoas ao seu entorno", afirmou Marinho na sua conta oficial do Twitter. O governo federal negou que o cancelamento da agenda do presidente tenha a ver diretamente com a situação do chefe da Secom.

Durante a viagem com o presidente , o chefe da Secom tomava café da manhã com o presidente em uma sala reservada. Nos Estados Unidos, o grupo que acompanhou Bolsonaro fazia deslocamentos em vans. Apenas o presidente seguia em carro separado.