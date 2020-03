Anistia elogia decisão de levar a júri popular acusados de matar Marielle

Marielle foi morta em março de 2018 (foto: Wikipedia )

, entidade internacional de defesa dos direitos humanos, manifestou-se nesta terça-feira, 10, no Brasil sobre a, os dois acusados de matar a, em 14 de março de 2018."É importante ver que o processo está caminhando. A decisão sobre o júri popular indica que a tese do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a responsabilidade dos dois acusados foi aceita", afirmou a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil,"Há ainda outros passos, e a Anistia Internacional demanda que eles sejam submetidos a julgamentos justos, transparentes, imparciais e céleres, que respeitem as diretrizes internacionais de direitos humanos", seguiu Jurema, que cobrou o esclarecimento dos aspectos ainda obscuros do caso."Às vésperas deste terrível crime completar dois anos, reforçamos que o caso só estará completamente solucionado quando todos os envolvidos tiverem sido. E quando se esclarecerem suas motivações. Por isso, seguimos e seguiremos perguntando: