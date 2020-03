Bolsonaro: 'As demarcações foram uma invenção dos governos de esquerda para atrapalhar o Brasil'

, que está emparticipou de um evento para empresários, criticou nesta terça-feira, ade, levada adiante pelos governos anteriores. Segundo o presidente, as demarcações foram umade governos da esquerda para “atrapalhar o Brasil”.

"Os governos de esquerda descobriram outras formas de atrapalhar o Brasil, com comunidades quilombolas. Com todo respeito que temos àqueles que vieram para o Brasil e foram escravizados, abominamos a escravidão, graças a Deus não existe mais no Brasil”, afirmou.