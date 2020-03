Eduardo Bolsonaro cita temas tratados em jantar do presidente com Trump

Em sua conta no Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou uma foto do jantar de ontem à noite entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, na Flórida (EUA). "Cooperações comerciais, de defesa, experiência sobre a mudança da embaixada para Jerusalém, Oriente Médio e temas como as ditaduras socialistas de Cuba e Venezuela estiveram na mesa", escreveu Eduardo Bolsonaro acima da foto, na qual aparecem também, além dele e dos dois presidentes, os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete Institucional) e a filha do presidente Trump Ivanka e seu marido, Jared Kushner, entre outras pessoas presentes.



"Jantar muito amistoso, mas que também passou por pontos de interesse nacional", observou também Eduardo. "Brasil e EUA antes de mais nada trabalham para serem países prósperos, apostando no livre mercado, num Estado menor, apoiando a legítima defesa através de armas e respeitando os valores judaico-cristãos da maioria de nossas sociedades. Assim se faz um país grande de novo."