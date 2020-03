Bolsonaro volta a chamar população para protestos do dia 15

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Presidente @jairbolsonaro se pronunciou agora pouco em Roraima sobre as manifestações de 15 DE MARÇO. Assista. pic.twitter.com/bFuYZrZmZo — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) March 7, 2020

O presidenteconvocou hoje a população para participar dosmarcados para o próximo dia 15. Em vídeo publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no, o presidente disse que a manifestação é "espontânea" e "pró-Brasil", e não contra oou o. "Participem e cobrem de todos nós o melhor para todo o Brasil", declarou em evento em Boa Vista, Roraima, antes de viajar para Miami, nos Estados Unidos.Bolsonaro ainda disse que quem diz que os protestos do dia 15 são contra a democracia está mentindo. "É um movimento que quer mostrar para todos nós que quem dá norte para o Brasil é a população".O presidente já havia chamado, por WhatsApp, aliados para participarem do ato, conforme revelado pela jornalista doVera Magalhães, o que resultou em uma semana de crise entre Legislativo e Executivo.