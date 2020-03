PGR quer perícia em pen drives de delatores da J&F

A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu ao ministro do STF Edson Fachin que autorize uma perícia sobre pen drives entregues pelos delatores da J&F; em investigação sobre a suposta compra do apoio do MDB à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2014. O material foi entregue para corroborar a delação de Joesley Batista, Ricardo Saud e Demilton de Castro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.