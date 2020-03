Onyx Lorenzoni leva secretário executivo da Casa Civil para cargo na Cidadania

O governo nomeou Antônio José Barreto de Araújo Júnior para o cargo de secretário executivo do Ministério da Cidadania. A nomeação está publicada na edição desta quinta-feira, 5, do Diário Oficial da União, que traz a exoneração da atual secretária-executiva da Pasta, Ana Maria Pellini.



Antônio Barreto Júnior tinha sido nomeado no final de janeiro secretário executivo interino da Casa Civil, após a saída de Vicenti Santini do cargo, que foi exonerado à época após usar um avião da FAB para a viagem entre Davos e a Índia. Agora, com Onyx Lorenzoni à frente do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto Júnior continuará auxiliando o ministro como número dois da pasta.