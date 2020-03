Partido de Kalil, PSD se beneficia de troca partidária e deve receber até 12 vereadores

Plenário do Legislativo municipal deve ter mudança na configuração das bancadas com migração de parlamentares entre legendas (foto: Karoline Barreto/CMBH)



A janela partidária para os vereadores que buscam reeleição ou um cargo na Prefeitura de Belo Horizonte se abre hoje e fecha em 3 de abril. Com a “brecha”, que permite que os políticos possam mudar de sigla sem sofrer punições, alguns parlamentares devem definir a mudança de partido já partir de hoje. Outras alterações são ventiladas, principalmente as que envolvem o partido do prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil: o PSD. Até ontem, o partido tinha apenas um vereador. Segundo apurou o Estado de Minas, o número de parlamentares da atual legenda de Kalil pode crescer para 12 até o fim da janela. Um dos cotados para fazer essa migração é Catatau do Povo. Ele está sem partido atualmente e explica o que mais pode motivar uma mudança de sigla por parte de um político.





21:02 - 04/03/2020 'Quanto mais decorativo o presidente, melhor', diz deputada que votou contra veto “Tem várias questões que envolvem essa janela. Alguns partidos não aceitam certos vereadores, por questão do número de votos, e aguardamos essa definição total. Mas tenho fidelidade muito forte com o prefeito (Alexandre) Kalil, eu era do partido dele, o PHS, que foi extinto, e agora ele está no PSD. Automaticamente, vamos ter uma boa conversa e, com certeza, caminhar junto com o prefeito”, disse Catatau do Povo.





Ainda segundo apurou o EM, dos 41 vereadores de BH, 22 devem mudar de legenda ou, no caso dos parlamentares sem partido, filiar-se a algum. A presidente da Câmara Municipal de BH, Nely Aquino, é uma das que deve mudar de sigla: do PRTB para o Podemos. Outros têm mais possibilidades, como é o caso de Carlos Henrique (PMN). “Tenho pretensão de mudar de partido sim, a direção do PMN mudou. Com isso, hoje avalio três possibilidades. Avaliamos várias coisas para tomar a decisão, como a chapa que o partido vai se colocar, não tem coligação mais. Nem é questão majoritária que estão avaliando mais, porque agora o vereador tem que preocupar com ele próprio para depois pensar de forma majoritária. Tem tempo de televisão, estrutura que a legenda dá, para assim tomar a decisão”, explicou.





Alguns dos vereadores sem partido ainda estão indecisos, tanto com o partido quanto ao cargo que disputará nas eleições municipais, que ocorrem em 4 de outubro deste ano, quatro meses depois do início da janela partidária. É o caso de Gabriel Azevedo, que também pode pleitear algum cargo na prefeitura neste ano.





“O que pesa para mim nesse cenário de escolha é que sou forte defensor das candidaturas independentes, as pessoas não deveriam ter uma filiação para se candidatar. Já que isso ainda não existe, buscarei e aceitarei o convite de uma legenda que garanta um abrigo partidário sobre uma condição de cláusula de independência. Também ainda não me decidi sobre a candidatura, posso ser candidato a algum dos cargos disponíveis nas eleições deste ano, mas todas essas decisões serão tomadas no tempo certo”, analisou Gabriel Azevedo.





“Inchaço” no PSD O PSD ganhou força recentemente em BH e atingiu nível nacional. Além de ser o partido de Alexandre Kalil desde junho de 2019, a legenda ganhou o reforço de outro nome de peso: Antonio Anastasia, senador da República e ex-governador de Minas Gerais, que trocou o PSDB pelo PSD há menos de um mês. Carlos Viana é outro senador mineiro que é filiado à legenda. A tendência de vários parlamentares no PSD a nível municipal preocupa Maninho Félix, até então único representante da legenda na Câmara Municipal de BH. Segundo o parlamentar, a situação que se configura significa algo forçado.





“Desejo permanecer no partido. Gosto dele, sou filiado desde 2015, esse é o meu objetivo. Fico preocupado sim, porque, dentro dessa reforma política que está sendo feita, uma coisa que sou contrário é essa da janela. Ela favorece um inchaço do partido, não o crescimento em si. O partido tem que ter um crescimento natural, e o que estamos percebendo é que não vai ter. Essa é a crítica que faço, está sendo algo forçado, quase induzido. O PSD está em crescimento em nível nacional, temos dois dos três senadores, uma bancada de sete deputados mineiros, mas em BH não está crescendo, está inchando”, pontuou Maninho Félix.